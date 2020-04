Emergenza Coronavirus in Serie A: secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe l’ipotesi di un maxi ritiro fino all’ultima giornata.

In Serie A c’è chi comincia a pensare ad un maxi-ritiro, che cominci con la prima gara e si concluda con l’ultima. Un modo per contrastare le tante partite in poco tempo e, soprattutto, la maniera giusta per tenere i calciatori isolati il più possibile.

