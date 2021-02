Si è concluso il primo tempo tra Bologna e Lazio, secondo anticipo di questa giornata di Serie A in programma oggi.

La squadra di Mihajlovic termina il primo tempo in vantaggio per 1 a 0, grazie al gol di Mbaye. Il gol del Bologna è arrivato due minuti dopo il rigore sbagliato da Immobile per la Lazio al 17° della prima frazione di gioco.

Bologna – Lazio 1 – 0

19′ Mbaye

