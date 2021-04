Serie A, il Cagliari batte la Roma e continua a sognare la salvezza: è 3-2 alla Sardegna Arena

Importante successo in chiave salvezza per il Cagliari, che ha battuto la Roma nel primo posticipo domenicale del 33° turno del campionato di Serie A.

Alla Sardegna Arena, i padroni di casa si sono imposti con il risultato di 3-2, passando in vantaggio dopo appena 4′ con Lykogiannis, servito di tacco da Joao Pedro dopo una bella percussione di Nandez sulla destra. Al 27′, i giallorossi trovano il pari con Carles Perez, liberato in area di rigore da un bel suggerimento di Pellegrini. Nella ripresa, sardi nuovamente in vantaggio con un gran destro di Marin, poi Joao Pedro, su azione da calcio d’angolo realizza anche il gol del 3-1. Non basta alla Roma l’incornata di Fazio, che fissa il risultato sul definitivo 3-2.

