Serie A, il calendario resta invariato: non sono previsti rinvii

L’ANSA fornisce degli importanti aggiornamenti riguardo la disputa della prossima giornata del campionato di Serie A.

Secondo quanto filtra dalla Lega Calcio non sono previsti rinvii né dell’intera prossima giornata né delle partite che vedrebbero giocare squadre alle prese con focolai Covid. Al momento resta concretamente a rischio solo Salernitana-Venezia con i campani che hanno chiesto il rinvio della gara dopo le undici positività riscontrate.

Seguiranno chiaramente aggiornamenti ma l’attuale regolamento non prevede alcuna possibilità di rinvio con un tetto di giocatori disponibile come nel campionato in corso.

