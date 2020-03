Serie A: il campionato verrà terminato nei prossimi mesi

Quest’oggi la Lega Serie A ha riunito i suoi rappresentanti in video conferenza per decidere la modalità della fine del campionato.

L’intenzione – si legge sul comunicato pubblicato – condivisa ieri con i club e seguita da tutte le altre Leghe europee, resta quella di terminare l’attività sportiva concludendo nei prossimi mesi i campionati nazionali, riprendendoli quando le condizioni sanitarie lo permetteranno.

A tal fine la Lega Serie A, il cui obiettivo primario in questo momento resta la tutela della salute, ha costituito alcuni gruppi di lavoro che si dedicheranno ad affrontare l’emergenza coronavirus. I tavoli di lavoro, che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle società, riguarderanno tematiche mediche, tecnico-sportive, di rapporti istituzionali e di risk assessment per le Società e per la stessa Lega Serie A.

