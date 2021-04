Serie A, il Genoa vince lo scontro salvezza: 2-0 contro lo Spezia

Il Genoa vince lo scontro salvezza contro lo Spezia la Ferraris, un 2-0 maturato nella ripresa grazie ai gol di Scamacca e Shomurodov.

Il Genoa vince una partita fondamentale in chiave salvezza superando lo Spezia al Ferraris. Gli ospiti mettono in mostra il loro gioco offensivo gestendo il pallone per lunghi tratti della gara ma le occasioni migliori sono tutte di marca rossoblù. Dopo una rete di Pandev, annullata dal Var nel corso del primo tempo, Scamacca e Shomurodov, entrati nella ripresa, segnano i due gol che decidono la partita.

