Serie A: il Lecce perde a Sassuolo, passo falso nella lotta salvezza

Nel secondo posticipo della 30esima giornata del campionato di Serie A 2019-20 il Lecce perde 2-4 a Sassuolo.

Il risultato finale determinato dalle reti di 4-2 è stato determinato dalle reti nel primo tempo di Caputo che porta in vantaggio il Sassuolo al 5′ e il pareggio di Lucioni per il Lecce al 27′.

Nella ripresa nuovo vantaggio Sassuolo con Berardi su rigore al 63′ e sempre su rigore arriva il pareggio del Lecce con Mancosu al 67′. Al 78′ ancora vantaggio Sassuolo con Boga e sigillo sul risultato di Muldur all’83’.

In virtù di questo risultato il Lecce malgrado la gara in più resta al terz’ultimo posto in classifica.

