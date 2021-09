Serie A, il mercato è chiuso. Le formazioni dei 20 club

Con il mercato chiuso, ora è possibile vedere le 20 formazioni tipo delle squadre di Serie A con i nuovi acquisti inseriti.

Ci sono stati tanti arrivi ma anche tante partenze importanti in questa sessione di mercato; basta citare Cristiano Ronaldo, Lukaku e Hakimi per quanto riguarda gli addii, mentre gli arrivi non sono stati così importanti. Il Napoli, in particolare, ha preso Anguissa e Juan Jesus ma non ha rinnovato il contratto a Maksimovic e Hysaj che hanno lasciato i club.

In casa Juventus, invece, ci sono stati gli arrivi di Kean e Locatelli tra i più importanti, ma, come già abbiamo detto, c’è stato l’addio di Cristiano Ronaldo. Inoltre Demiral è passato all’Atalanta. L’Inter si è privata di tre pezzi importanti dello scudetto conquistato: Conte, Lukaku e Hakimi. Sono arrivati Inzaghi, come nuovo allenatore, Dumfries, Correa, Dzeko e Calhanoglu.

La Roma ha preso Abraham per sostituire Dzeko, oltre a Rui Patricio in porta; l’altro club romano, la Lazio, nelle ultime ore ha chiuso per Zaccagni e ha fatto ritornare Felipe Anderson sotto la propria ala. Infine, l’Atalanta di Gasperini ha visto l’addio di Romero ma ha preso Musso, Demiral, Kooopmeiners e Zappacosta mentre il Milan ha lasciato andare Donnarumma e Calhanoglu e sono arrivati Maignan, Messias e Giroud tra quelli più importanti.

Le 20 formazioni tipo dei club di Serie A

Vediamo le formazioni tipo con i nuovi arrivi:

ATALANTA (3-4-2-1): MUSSO; Toloi, DEMIRAL, Djimsiti; ZAPPACOSTA/Maehle, De Roon, KOOPMEINERS, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata/Muriel. All: Gasperini (confermato)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, BONIFAZI, Soumaoro, Dijks; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; ARNAUTOVIC. All: Mihajlovic (confermato)

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, STROOTMAN, Deiola, DALBERT; KEITA, Joao Pedro; Pavoletti. All: Semplici (confermato)

EMPOLI (4-3-1-2): VICARIO; STOJANOVIC, ISMAJILI, LUPERTO, MARCHIZZA; ZURKOWSKI, Stulac, Haas; Bajrami; PINAMONTI, CUTRONE. All. ANDREAZZOLI (nuovo)

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; ODRIOZOLA, NASTASIC, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, TORREIRA, Castrovilli; NICO GONZALEZ, Vlahovic, Callejon. All. ITALIANO (nuovo)

GENOA (3-4-1-2): SIRIGU; VANHEUSDEN, MAKSIMOVIC, Criscito; SABELLI, Badelj, Rovella, FARES; HERNANI; PANDEV, CAICEDO. All. Ballardini (confermato)

HELLAS VERONA (3-4-2-1): MONTIPÒ; SUTALO, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, CAPRARI; SIMEONE. All. DI FRANCESCO (nuovo)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; DUMFRIES, Barella, Brozovic, CALHANOGLU, Perisic; Lautaro Martinez, DZEKO (CORREA). All: INZAGHI (nuovo)

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, LOCATELLI, Rabiot; Chiesa, Dybala, Morata. All. ALLEGRI (nuovo)

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, HYSAJ; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; FELIPE ANDERSON, Immobile, PEDRO/ZACCAGNI. All. SARRI (nuovo)

MILAN (4-2-3-1): MAIGNAN; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Ibrahimovic (GIROUD). All. Pioli (confermato)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme/ANGUISSA; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. SPALLETTI (nuovo)

ROMA (4-2-3-1) RUI PATRICIO: Karsdorp, Smalling, Mancini, MATIAS VINA; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; ABRAHAM. All. MOURINHO (nuovo)

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, STRANDBERG, GAGLIOLO; KECHRIDA, OBI, L.COULIBALY, M.COULIBALY, Jaroszynski; SIMY, BONAZZOLI. All. Castori (confermato).

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby; Damsgaard; CAPUTO, Quagliarella. All. D’AVERSA (nuovo)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan/Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; FRATTESI, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori/Scamacca. All: DIONISI (nuovo)

SPEZIA (3-4-3): Zoet; HRISTOV, Erlic, NIKOLAOU; AMIAN, Maggiore, KOVALENKO, Bastoni; Verde, MANAJ, COLLEY. All. THIAGO MOTTA (nuovo)

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, ZIMA; Singo, PRAET, Mandragora, AINA; PJACA, BREKALO; Belotti. Allenatore: JURIC (nuovo).

UDINESE (3-5-2): SILVESTRI; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Walace, Arslan, Pereyra, UDOGIE; Deulofeu, Pussetto. All. Gotti (confermato)

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; EBUEHI, CALDARA, Ceccaroni, SCHNEGG; BUSIO, HEYMANS, PERETZ; Aramu, HENRY, Johnsen. All. Zanetti (confermato).

