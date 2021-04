Al Meazza di Milano terminato il lunch match della 31° giornata del campionato di Serie A tra Milan e Genoa.

Dopo i primi quarantacinque minuti le due squadre sono sull’1-1 per i gol di Rebic per il Milan al 13′ e l’ex Destro per il genoa al 37′.

Nella ripresa un clamorosa autorete dell’attaccante genoano Scamacca riporta il Milan in vantaggio al 68′ per il definitivo 2-1 in favore dei rossoneri.

