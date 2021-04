Gli anticipi di questa giornata di Serie A proseguono con Parma-Milan; i rossoneri conducono per 2 a 0 dopo il primo tempo.

Le reti di Rebic e Kessié, quest’ultima sul finire del primo tempo, hanno portato in vantaggio il Milan. Il Parma, per ora, non ha creato nessun vero pericolo per la porta difesa da Donnarumma.

Comments

comments