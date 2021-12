Serie A, il Milan si rialza e passa ad Empoli: 4-2 per i rossoneri al Castellani

Il Milan orna a vincere, dopo la sconfitta interna con il Napoli, e risponde al successo dell’Inter sul Torino, nel 19° turno di Serie A.

I rossoneri si sono imposti, in casa dell’Empoli, con il risultato di 4-2: decisive, per la squadra di Pioli, la doppietta di Kessie e le reti di Florenzi e Theo Hernandez, che vanificano i gol toscani messi a segno da Bajrami e Pinamonti. Successo molto importante, dunque, per il Milan, che approfitta del passo falso del Napoli contro lo Spezia e si porta al secondo posto solitario.

Comments

comments