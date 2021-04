Serie A, il Napoli ha già superato il numero di reti messe a segno nello scorso campionato

Dopo i quattro gol rifilati nella gara di ieri al Crotone, il Napoli è arrivato a quota 62 reti messe a segno nel campionato di Serie A in corso.

Numeri che testimoniano la brillantezza della fase offensiva azzurra quando tutti gli effettivi sono a disposizione di Gattuso, e consentono di migliorare quanto fatto nello scorso campionato: nel 2019/2020, infatti, il Napoli ha messo a segno, in 38 giornate, 61 gol; quest’anno, invece, dopo le 28 gare finora disputate, i gol segnati sono, appunto, 62.

62 v 61 – Il #Napoli ha già segnato più gol in questo campionato (62 reti in 28 gare) che in tutta la scorsa stagione di #SerieA dopo 38 giornate (61). Babà. pic.twitter.com/Qm5PUhKjRt

— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 4, 2021