Serie A: il Napoli ritrova la vittoria. Milan ancora primo, Inter in scia. La Juve vince

Si è conclusa la 15° giornata di Serie A, la prima del 2021, che ha visto gli azzurri tornare alla vittoria ed il Milan confermare la prima posizione.

In scia dei rossoneri, a 37 punti, c’è l’Inter di Conte, a 36, che ha inanellato l’ottava vittoria di fila in campionato; a seguire la Roma di Fonseca, con 30 punti, e subito dopo il Napoli di Gattuso a 28 che ha ritrovato la vittoria. La Juventus occupa la quinta posizione con 27 punti e poi via via tutte le altre.

Napoli e Juventus, tra l’altro, hanno anche una partita in meno dato che c’è lo scontro allo Stadium da giocare, dopo la sentenza del Coni. Per quanto riguarda questa giornata di campionato, ci sono da segnalare le vittorie del Torino e dell’Atalanta.

Ma andiamo a vedere tutti i risultati finali, partita per partita:

Inter – Crotone 6 – 2

Fiorentina – Bologna 0 – 0

Parma – Torino 0 – 3

Roma – Sampdoria 1 – 0

Atalanta – Sassuolo 5 – 1

Genoa – Lazio 1 – 1

Cagliari – Napoli 1 – 4

Spezia – Verona 0 – 1

Benevento – Milan 0 – 2

Juventus – Udinese 4 – 1

