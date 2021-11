Serie A: il programma della 13° giornata con le dirette TV, nei big match tre sfide nelle sfide

Dopo la sosta per le nazionali domani torna in campo la Serie A con le partite della 13esima giornata di campionato.

Tre big match potrebbero cambiare il volto della classifica:

Inter-Napoli

Fiorentina-Milan

Lazio-Juventus.

Proprio in queste tre partite ci sono tre allenatori che sfidano il loro recente passato e in tanti si chiedono quali saranno le reazioni loro e dei tifosi questa volta avversari considerando gli adii non proprio sereni:

Spalletti contro l’Inter;

Pioli contro la Fiorentina;

Sarri contro la Juventus.

Questo il programma completo della 13esima giornata di Serie A con le piattaforme dove seguire le dirette TV:

Sabato 20 novembre:

15:00

Atalanta-Spezia (DAZN);

18:00

Lazio-Juventus (DAZN);

20:45

Fiorentina-Milan (DAZN e SKY).

Domenica 21 novembre

12:30

Sassuolo-Cagliari (DAZN e SKY);

15:00

Bologna-Venezia (DAZN);

Salernitana-Sampdoria (DAZN);

18:00

Inter-Napoli (DAZN);

20:45

Genoa-Roma (DAZN).

Lunedì 22 novembre

18:30

Verona-Empoli (DAZN);

20:45

Torino-Udinese (DAZN e SKY).

