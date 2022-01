Serie A: il programma della 21° giornata con le dirette TV, due gare posticipate

Dopo il turno dell’Epifania stravolto dalle partite non giocate per l’intervento di varie ASL domani torna in campo la Serie A con le partite della 21° giornata.

Questo il programma ufficiale della Lega di Serie A della 21° giornata:

DOMENICA 9 GENNAIO:

12:30

Venezia-Milan (DAZN E SKY);

Empoli-Sassuolo (DAZN)

Napoli-Sampdoria (DAZN)

Udinese-Atalanta (DAZN e SKY);

Genoa-Spezia (DAZN e SKY)

Roma-Juventus (DAZN);

Inter-Lazio (DAZN);

Verona-Salernitana (DAZN).

LUNEDI’ 10 GENNAIO:

17:00

Torino-Fiorentina (DAZN);

MARTEDI’ 11 GENNAIO:

20:45

Cagliari-Bologna (DAZN)

