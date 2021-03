Serie A, il programma della domenica: apre Bologna-Sampdoria, stasera il big match Milan-Napoli

Dopo i cinque anticipi disputati tra venerdì e sabato, andiamo a scoprire il programma domenicale del 27° turno del campionato di Serie A.

Ad aprire le danze, alle 12:30, sarà il lunch match tra Bologna e Sampdoria: le due squadre, in particolare i blucerchiati, sono in una situazione di classifica relativamente tranquilla, ma cercheranno punti per non rischiare di venire fagocitate nella lotta salvezza.

Due le gare in programma alle 15, Parma-Roma e Torino-Inter: i giallorossi, dopo il bel successo sullo Shakthar in Europa League, cercheranno di ripetersi anche al Tardini per continuare a inseguire un posto nella prossima Champions League, mentre i nerazzurri sono a caccia di Scudetto.

Alle 18, toccherà alla Juventus, di scena a Cagliari per lasciarsi alle spalle la cocente delusione europea ad opera del Porto. Posticipo domenicale che offre, invece, il big match di giornata tra Milan e Napoli.

Il programma:

Bologna-Sampdoria (ore 12.30, Dazn)

Torino-Inter (ore 15.00, Sky Calcio)

Parma-Roma (ore 15.00, Dazn)

Cagliari-Juventus (ore 18.00, Sky Calcio)

Milan-Napoli (ore 20.45, Sky Calcio)

Comments

comments