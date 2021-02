Serie A, il programma della domenica: si parte con Parma-Udinese, stasera la Roma a Benevento

Dopo i cinque anticipi disputati tra venerdì e sabato, il programma domenicale del 23° turno del campionato di Serie A offre ben quattro partite.

Ad aprire le danze, il lunch match del “Tardini“, che vedrà affrontarsi Parma e Udinese: i padroni di casa, in piena zona retrocessione, sono alla disperata ricerca di tre punti per dare una scossa alla propria classifica; i friulani, dal canto loro, sono reduci dal k.o. contro la Roma, ma hanno conquistato un vantaggio di nove punti sulla zona retrocessione.

Alle 15, occhi puntati su San Siro, dove Milan ed Inter saranno impegnate in un derby d’alta classifica, di quelli che non si vedevano da parecchio tempo: i nerazzurri, la scorsa settimana, hanno battuto la Lazio e scavalcato i cugini in vetta, approfittando della sconfitta dei rossoneri sul campo dello Spezia, e cercheranno il successo per aumentare il proprio vantaggio in graduatoria a quattro punti; la squadra di Pioli si affiderà, invece, a Zlatan Ibrahimovic per sperare nel controsorpasso.

Alle 18, toccherà, invece, al Napoli, impegnato al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, in una rivincita della semifinale di Coppa Italia della scorsa settimana, che ha visto i bergamaschi avere la meglio e conquistare un posto nella finalissima contro la Juventus. Gattuso, ancora privo di numerosi titolari, ha quantomeno recuperato Koulibaly, risultato negativo al Covid-19, e sta valutando se schierare o meno, dal primo minuto, il centrale senegalese.

Il posticipo prevede, invece, la sfida tra Benevento e Roma, che avrà inizio alle 20:45. I giallorossi vogliono confermare quanto di buono fatto nelle ultime uscite, contro Udinese e Braga, in Europa League, per allungare nuovamente sulla Lazio, vittoriosa ieri contro la Sampdoria, e rosicchiare punti ad almeno una delle due milanesi, ma dovranno vedersela con un avversario dimostratosi assai ostico, come la squadra di Inzaghi. Domani sera, Juventus-Crotone.

Il programma odierno:

Parma-Udinese (ore 12:30, Dazn)

Milan-Inter (ore 15, Dazn)

Atalanta-Napoli (ore 18, Sky)

Benevento-Roma (20:45, Sky)

