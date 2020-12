Serie A, il programma di oggi: tre partite tra salvezza e voglia d’Europa

Serie A – Analizziamo insieme il programma di questo sabato dell’undicesima giornata di campionato. Sei squadre in campo.

Crotone-Spezia, ore 15:00 (Sky)

Scontro salvezza tra due neopromosse. Il Crotone è ultimo in classifica con soli 2 punti fatti, frutto dei pareggi ottenuti contro Torino e Juventus. La squadra di Stroppa deve assolutamente trovare il modo di sbloccare la propria stagione e dare legittimità con i punti ad un atteggiamento sempre positivo e propositivo in campo. Lo Spezia invece si trova al 15^ posto, a +4 dalla zona retrocessione. I ragazzi di Ialiano vengono da due pareggi e una sconfitta ma le due vittorie in campionato sono arrivate proprio in scontri salvezza, contro Udinese e Benevento. Probabili formazioni:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Simy. All.: Stroppa.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Farias. All.: Italiano.

Torino-Udinese, ore 18:00 (Sky)

Due punti nelle ultime 4 partite, una sola vittoria in campionato, sei punti in classifica e zona retrocessione: questo il bollettino del Torino con Giampaolo che comincia a sentire la panchina scottare. I granata vengono dalla sconfitta nel derby con la Juventus, che ha confermato una pericolosa abitudine a farsi rimontare e sorpassare nei finali di gara e dovranno cercare di porre fine ad un digiuno di vittorie in casa che dura da 149 giorni. Quattro punti più su, l’Udinese di Gotti viene da un ottimo momento di forma con tre risultati utili consecutivi, frutto di un pareggio contro il Sassuolo e poi due vittorie di fila contro Genoa e Lazio. Probabili formazioni:

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Zaza, Belotti. All.: Giampaolo.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Pussetto. All.: Gotti.

Lazio-Verona, ore 20:45 (DAZN)

Scontro dal profumo d’Europa quello tra Lazio e Verona, rispettivamente a uno e due punti dalla zona che dà accesso alla finestra sull’Europa League. La formazione biancoceleste ha avuto un ritmo un po’ altalenante probabilmente anche a causa degli impegni in Champions League che gli sono costati lo scivolone con sconfitta in casa contro l’Udinese mentre l’Hellas ha una sola vittoria (in casa dell’Atalanta) nelle ultime 4 partite di campionato, con due pareggi ed una sconfitta. Una partita che si prospetta emozionante con entrambe le squadre che avranno non solo l’obbligo di vincere, ma anche la voglia di rimettere su chiari binari questa stagione. Probabili formazioni:



LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All.: S.Inzaghi.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Barak; Di Carmine. All.: Juric.

