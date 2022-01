Serie A, il programma domenicale: apre le danze Cagliari-Fiorentina, stasera il big match Milan-Juve

Programma domenicale molto ricco quello offerto dal 23° turno di Serie A, che prosegue dopo gli 0-0 in Genoa-Udinese e Lazio-Atalanta, e i successi di Verona ed Inter.

Si inizia alle 12:30, con il lunch match tra il Cagliari, alla ricerca di punti importanti in ottica salvezza, e la Fiorentina, che per questa giornata dovrà fare a meno del suo bomber Dusan Vlahovic. Tre partite nella fascia oraria delle 15: Torino-Sassuolo, Spezia-Sampdoria e, soprattutto, il derby campano tra Napoli e Salernitana. Alle 18, la Roma cercherà di dare continuità al successo della scorsa settimana e sarà di scena ad Empoli, in casa della squadra allenata da Andreazzoli, una delle autentiche sorprese di questo campionato. In serata, il big match tra Milan e Juventus, fondamentale per la corsa alla qualificazione in Champions League.

