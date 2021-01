Serie A, il programma domenicale del 17° turno: si apre con Roma-Inter, stasera Juventus-Sassuolo

Dopo i primi tre anticipi del sabato, il programma domenicale del 17° turno di Serie A si apre con il big match di giornata tra Roma ed Inter.

Le due squadre, separate in classifica da appena tre punti, si affronteranno nel lunch match allo Stadio Olimpico, con l’obiettivo di rimanere in scia del Milan, ieri vittorioso in casa contro il Torino: i giallorossi, con un successo, raggiungerebbero proprio i nerazzurri che, dal canto loro, sperano di riportarsi ad una sola lunghezza dai cugini rossoneri.

Tre, invece, le partite fissate per le 15: oltre a Udinese-Napoli, si giocheranno anche Parma-Lazio, con il ritorno di D’Aversa sulla panchina ducale, e Verona-Crotone. Alle 18 toccherà a Fiorentina e Cagliari, mentre il posticipo vedrà impegnate Juventus e Sassuolo, in attesa che il match di domani sera tra Spezia e Sampdoria chiuda, definitivamente, la 17esima giornata.

Il programma:

Roma-Inter (12:30, DAZN)

Hellas Verona-Crotone (15, DAZN)

Parma-Lazio (15, Sky Sport)

Udinese-Napoli (15, Sky Sport)

Fiorentina-Cagliari (18, Sky Sport)

Juventus-Sassuolo (20.45, Sky Sport)

