Serie A, il programma domenicale del 2° turno: il Napoli a Marassi alle 18:30, stasera in campo Roma e Milan

Iniziato venerdì, con le vittorie di Udinese ed Inter, il 2° turno del campionato di Serie A si chiuderà oggi, con quattro partite in programma.

Due di queste, avranno inizio alle 18:30. A Marassi, il Napoli farà visita al Genoa, per bissare il successo ottenuto sette giorni fa contro il Venezia: senza Victor Osimhen, out per squalifica, Spalletti spera di ottenere altri tre punti, contro un grifone reduce dalla sconfitta per 4-0 contro l’Inter. Alla stessa ora, ci sarà anche la sfida tra Sassuolo e Sampdoria, due squadre che hanno iniziato in maniera opposta il proprio campionato: i neroverdi hanno ottenuto un importante successo esterno a Verona, mentre i blucerchiati hanno perso in casa contro il Milan.

Proprio i rossoneri saranno, invece, protagonisti questa sera, in una gara casalinga contro il Cagliari, che nello scorso turno ha rimontato uno svantaggio di due reti contro lo Spezia. Esordio casalingo anche per la Salernitana, che riceverà la visita della Roma di Josè Mourinho: i granata, nonostante la sconfitta del Dall’Ara contro il Bologna, si sono dimostrati una squadra viva e difficile da affrontare, mentre la Roma è reduce da tre successi in altrettante uscite ufficiali in stagioni, tra la doppia sfida con il Trabzonspor e la gara della scorsa settimana contro la Fiorentina.

Dove vedere le partite:

Genoa-Napoli (ore 18.30 in esclusiva su DAZN)

(ore 18.30 in esclusiva su DAZN) Sassuolo-Sampdoria (ore 18.30 su DAZN e Sky)

(ore 18.30 su DAZN e Sky) Milan-Cagliari (ore 20.45 in esclusiva su DAZN)

(ore 20.45 in esclusiva su DAZN) Salernitana-Roma (ore 20.45 in esclusiva su DAZN)

Comments

comments