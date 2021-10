Serie A, il programma domenicale dell’11° turno: si inizia con Inter-Udinese, stasera Roma-Milan

Dopo le vittorie di Verona e Torino, rispettivamente contro Juventus e Sampdoria, e il pari tra Atalanta e Lazio, l’11° turno del campionato di Serie A offre un ricco programma domenicale.

Si inizia alle 12:30, orario in cui l’Inter, reduce dal successo esterno ad Empoli, affronterà l’Udinese a San Siro. Tre, invece, le gare in programma alle 15: si tratta di Fiorentina-Spezia, Genoa-Verona e Sassuolo-Empoli. Alle 18 sarà il turno della capolista Napoli, che scenderà in campo all’Arechi contro la Salernitana, in una sfida tutta campana, che in Serie A manca dalla stagione 1947/1948. La domenica verrà chiusa, infine, dal big match dello stadio Olimpico, che vedrà affrontarsi Roma e Milan, in una sfida di importanza cruciale per la classifica. Domani Bologna-Cagliari.

Il programma completo e dove vedere le partite:

Inter-Udinese (ore 12:30, DAZN/Sky Sport)

Fiorentina-Spezia (ore 15, DAZN)

Genoa-Verona (ore 15, DAZN)

Sassuolo-Empoli (ore 15, DAZN)

Salernitana-Napoli (ore 18, DAZN)

Roma-Milan (ore 20:45, DAZN)

Bologna-Cagliari (domani ore 20, 45, DAZN/Sky Sport)

