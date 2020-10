Serie A, il programma odierno: si inizia con Cagliari-Crotone, stasera la Juve

Dopo i quattro anticipi disputati tra venerdì e sabato, il quinto turno del campionato di Serie A offre una domenica ricca di contenuti.

Il programma sarà aperto dal lunch match tra Cagliari e Crotone, con il fischio d’inizio fissato alle 12:30: dopo il successo esterno ottenuto a Torino, la squadra di Di Francesco vuole altri tre punti, contro una squadra che sabato scorso è stata capace di fermare la Juventus sull’1-1. Alle 15, il derby campano tra il Benevento ed il Napoli: gli azzurri sono reduci dal bellissimo successo sull’Atalanta, ma in settimana hanno perso il match d’esordio in Europa League e sono ora a caccia di riscatto. Alla stessa ora, anche la sfida del Tardini tra il Parma e lo Spezia. Alle 18, la Fiorentina ospiterà l’Udinese, mentre il posticipo domenicale vedrà affrontarsi Juventus e Verona, in attesa del big match di domani tra Milan e Roma.

