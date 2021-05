Serie A, il programma odierno: si parte con Fiorentina-Napoli, stasera tocca al Milan

Dopo i quattro anticipi disputati ieri, il 37° turno del campionato di Serie A prosegue, oggi, con altre cinque partite.

Ad aprire le danze sarà il lunch match dell’Artemio Franchi, che vedrà opposte Fiorentina e Napoli: proprio come tre anni fa, gli azzurri saranno chiamati a rispondere sul campo della Viola al successo della Juventus ai danni dell’Inter, per continuare ad alimentare il sogno Champions.

Due, invece, le sfide fissate per le 15: alla Dacia Arena, si affronteranno Udinese e Sampdoria, in una partita tra due squadre già salve e che giocheranno a mente libera; nel frattempo, al “Vigorito“, il Benevento è chiamato a battere il Crotone per approfittare della sconfitta del Torino a La Spezia e giocarsi tutto nello spareggio salvezza della prossima settimana.

Alle 18, il Sassuolo continuerà l’inseguimento alla Roma per la conquista di un posto nella prossima Conference League, la nuova competizione UEFA che vedrà i natali nella prossima stagione, facendo visita ad un Parma già retrocesso ma che ha dimostrato di essere ancora vivo, nell’ultima gara contro la Lazio. Nel posticipo serale, invece, toccherà al Milan, che ospiterà il Cagliari a San Siro: anche i rossoneri sono chiamati a vincere per rispondere alla vittoria della Juventus. Il turno si chiuderà domani, con il match tra Hellas Verona e Bologna.

Il programma completo (e dove vedere le partite):

Fiorentina-Napoli (ore 12:30, DAZN)

Benevento-Crotone (ore 15, Sky Calcio)

Udinese-Sampdoria (ore 15, DAZN)

Parma-Sassuolo (ore 18, Sky Calcio)

Milan-Cagliari (ore 20:45, Sky Calcio)

