Serie A – Il punto sulle squadre che non giocheranno

Al momento, sono quattro i match che – per ordinanza delle Asl – non si potranno giocare a causa dell’assenza di una delle due squadre.

Bologna-Inter (inizialmente in programma giovedì alle 12:30)

L’Ausl di Bologna ha bloccato “ogni attività agonistica” del club rossoblù, in cui otto giocatori sono positivi al Covid-19. Il Bologna, quindi, non potrà scendere in campo.

Atalanta-Torino (inizialmente in programma giovedì alle 16:30)

L’Asl Città di Torino, in seguito al focolaio Covid scoppiato all’interno del gruppo squadra del club granata, ha bloccato la squadra di Juric prima della partenza per Bergamo. Il Torino, quindi, non potrà presentarsi al Gewiss Stadium.

Salernitana-Venezia (inizialmente in programma giovedì alle 18)

In questo caso, l’Asl di Salerno ha imposto la quarantena per tutti gli undici membri del gruppo squadra della Salernitana positivi al Covid-19, così come per tutti i casi contatto con i positivi: di fatto, quindi, l’intera rosa della Salernitana (compreso lo staff tecnico) sono in quarantena.

Fiorentina-Udinese (inizialmente in programma giovedì alle 20:45)

Con sette giocatori (e due membri dello staff) positivi al Covid-19, l’Asl di Udine ha imposto la quarantena al gruppo squadra dell’Udinese, che giovedì non si presenterà all’Artemio Franchi.

Comments

comments