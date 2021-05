Serie A: il Sassuolo batte il Genoa e sente profumo di Europa

Allo stadio Ferraris di Genova terminato il lunch match della 35esima giornata del campionato di Serie A.

Il primo tempo si chiude con il Sassuolo in vantaggio 1-0 grazie a un gol di Raspadori al 14′. Annullato dal VAR il gol del pareggio di Zajc al 28′ per un fallo dello stesso centrocampista genoano.

Nella ripresa arriva il raddoppio del Sassuolo con Berardi al 66′, ma Zappacosta all’85’ accorcia le distanze per il Genoa per la vittoria finale del Sassuolo per 2-1.

Grazie a questa vittoria, in attesa di Roma-Crotone, il Sassuolo si porta al settimo posto utile per accedere alla Conference League al posto proprio dei giallorossi capitolini.

