Serie A: il Sassuolo ferma il Milan a San Siro 2-2

Il Sassuolo continua il percorso virtuoso e si conferma a San Siro
fermando il Milan sul pareggio
Risultato finale 2-2
Udinese-Napoli: ufficiali le formazioni
Situazione sui recuperi
Serie A: cosa è successo oggi
La Juventus non verrà ceduta
Sky: La probabile formazione del Napoli a Udine
Verso Udinese-Napoli: I precedenti
Stamattina il Napoli si è allenato a Castel Volturno e poi è partito per Udine
Il Cardinale Battaglia in visita privata al Centro tecnico di’ Castelvolturno.
J Jesus potrebbe non essere disponibile per Udine.
Spinazzola:”Il Benfica ha avuto un’altra energia rispetto a noi. Partite ravvicinate? Importante il recupero”,