Serie A

Serie A: il Sassuolo ferma il Milan a San Siro 2-2

Pubblicato il

Il Sassuolo continua il percorso virtuoso e si conferma a San Siro

fermando il Milan sul pareggio

Risultato finale 2-2

Comments

comments

Articoli simili:
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top