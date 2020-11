Serie A – Il Torino di Marco Giampaolo batte 1-2 il Genoa di Rolando Maran nel recupero della terza giornata di campionato.

Nel recupero della terza giornata i granata vincono a Marassi e lasciano l’ultimo posto in classifica trovando il primo successo in questo campionato. Belotti, recuperato in extremis, gioca titolare ma a decidere la sfida sono Lukic e un autogol di Pellegrini. Inutile il gol di Scamacca nel recupero.

