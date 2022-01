Serie A, il Torino chiede all’Asl di liberare 13 giocatori per la sfida contro la Fiorentina

La redazione di Sky Sport riporta le ultime relative al Torino, che è tra le squadre alle prese con un vero e proprio focolaio Covid nel gruppo.

In particolare, pare che il club granata ha chiesto all’Asl di liberare 13 giocatori per domenica. Il Torino, il 9 gennaio, dovrà sfidare la Fiorentina e la richiesta riguarda i giocatori che hanno fatto la dose booster di vaccino o che hanno fatto la seconda dose meno di quattro mesi fa.

Con il nuovo protocollo, infatti, bastano 13 giocatori per far sì che la partita sia disputata. La volontà del club è quella di poter schierare in campo una squadra competitiva, composta soprattutto da giocatori della prima squadra.

