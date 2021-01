Si è conclusa la partita tra Torino e Spezia, terzo anticipo della 18esima giornata del campionato di Serie A, iniziata alle 18.

Il Torino di Giampaolo non è andato oltre lo 0 a 0 come risultato finale; questo nonostante il fatto che lo Spezia sia rimasto in 10 dall’ottavo minuto del primo tempo.

Un pari che serve a poco ai granata ma che, a livello morale, è molto utile per lo Spezia. Soprattutto per com’è arrivato.

Torino – Spezia 0 – 0

