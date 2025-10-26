Serie A

Serie A: il Toro vince in rimonta

Il Torino vince in rimonta contro il Genoa lasciando gli avversari all’ultimo posto. Gara in salita per i granata, sotto nel punteggio dopo sette minuti per il gol di Thorsby

Nella ripresa i padroni di casa pareggiano con l’autogol di Sabelli, poi al 90′  Maripan con un tiro al volo regala la vittoria ai padroni di casa.

