Serie A – La Fiorentina cade in casa del Venezia per 1 a 0.

La partita di questa sera delle 20.45 allo Stadio Pier Luigi Penzo ha decretato un’importante vittoria per 1 a 0 per il Venezia contro la Fiorentina con il gol al 36′ di Aramsu. La squadra Toscana finisce la partita in dieci per una doppia ammonizione al 77′ di Sottil.

Comments

comments