Serie A in campo senza spettatori: questi i mancati incassi al botteghino per i club

Il calcio in Italia riparte per dare un ulteriore contributo al ritorno alla normalità degli italiani ma, soprattutto, per non perdere i fondamentali introiti dei diritti TV legati alle ultime dodici giornate di campionato.

I club di Serie A (ma anche quelli delle altre nazioni ripartite o che ripartiranno a porte chiuse) sono costrette a fare i conti con il danno economico per i mancati incassi al botteghino per la mancata vendita dei biglietti delle singole partite.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulle possibili potenziali perdite dei singoli club.

Il quotidiano romano propone prima una tabella con la media spettatori a partita guidata dall’Inter (65.800 spettatori a partita) e chiusa dal Sassuolo (12.453 spettatori a partita). Il Napoli occupa la 7° posizione con 31.408 spettatori di media a partita.

Ma il dato più interessante riguarda il mancato incasso dei singoli club per la mancanza di spettatori negli stadi nelle partite casalinghe delle ultime dodici giornate di campionato.

La squadra che dovrebbe far registrare le maggiori perdite è la Juventus con € -20.147.136.La squadra che invece dovrebbe far registrare le perdite minori è il Sassuolo con € -1.050.000.

Il Napoli dovrebbe perdere invece per il mancato incasso al botteghino € 3.811.722 dietro anche a Inter (€ 17.500.000), Milan (€ 11.800.000) e Roma (€ 6.000.000).

