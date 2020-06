Serie A in chiaro, Mediaset blocca tutto: inviata lettera di diffida alla Lega

Niente Serie A in chiaro, almeno per ora. Il progetto del ministro Spadafora si scontra con la lettera di diffida inviata da Mediaset.

Ecco quanto riportato dal Corriere della Sera:

“I buoni propositi del ministro Spadafora. Il progetto di trasmettere su Tv8, il canale in chiaro di Sky, una partita dei prossimi 2-3 turni della A , accorciando i tempi dell’embargo a Rai e Mediaset per gli highlight, ha subito una frenata. La tv di Cologno ha inviato infatti una lettera di diffida alla Lega vietando a Sky di trasmettere in chiaro le gare. Servirebbe una modifica della Legge Melandri o un bando d’asta per i diritti in chiaro che ora nessuno possiede”.

