Serie A in chiaro Spadafora ci prova: domani l’incontro con Sky

Secondo quanto riporta la “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola il Ministro allo Sport Vincenzo Spadafora ha in agenda per domani un incontro con Sky per discutere circa la possibilità di trasmettere le partite in chiaro.

Nell’incontro di domani con l’amministratore delegato di Sky Italia Maximo Ibarra, Spadafora intende provare a far trasmettere in chiaro alcune partite in chiaro sul canale del digitale terrestre TV8.

Due i principali ostacoli:

la necessità di ritoccare la Legge Melandri sui diritti Tv;

la reazione degli altri canali TV, Rai e Mediaset in primis, che hanno programmo i propri palinsesti senza un concorrente forte come una partita in chiaro del campionato di Serie A.

