Secondo quanto riferisce Sky Sport sarebbe attualmente in corso un Consiglio straordinario in Lega per discutere del calendario del campionato di Serie A.

Al centro della discussione ci sono le partite rinviate nello scorso weekend ed in particolare Juventus-Inter che dovrebbe essere recuperata lunedì. Il Consiglio straordinario, che sta avvenendo tramite una Conference Call, serve per trovare un’intesa di base in vista dell’Assemblea che si terrà mercoledì.

