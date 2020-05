Serie A in stallo, manca l’intesa sul protocollo e tanti club non ripartiranno

Domani via libera agli allenamenti collettivi per i club di Serie A, eppure molte squadre non riprenderanno le attività. Ecco i motivi.

Come annunciato dal Premier Conte nella giornata di ieri, domani dovrebbero cominciare gli allenamenti collettivi per i club di Serie A, ma come riferisce il giornalista Nicolò Schira, con un messaggio su Twitter, molte squadre non riprenderanno gli allenamenti. Manca ancora l’intesa sul Protocollo: sul tema quarantena il Governo non apre all’isolamento dell’eventuale singolo positivo stile Bundesliga, ma vuole che sia isolata l’intera squadra coinvolta.

