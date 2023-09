Serie A – Inontro tra arbitri e allenatori a Lissone: mancava Garcia

Dodici tecnici della Serie A, e tutti gli addetti ai direttori di gara delle rispettive squadre, si sono trovati a Lissone con il presidente dell’AIA Carlo Pacifici e il designatore della Can A e B Gianluca Rocchi.

Giro “turistico” e perlustrativo per chi non era mai stato nelle Sale-Var e poi via, parte la riunione e il sano confronto. Due i concetti sostanziali. Il primo, quello di Gianluca Rocchi: «Vi chiedo una volta ancora – ha praticamente detto ai tecnici presenti – di collaborare al massimo con questi ragazzi, perché una critica e magari alcuni atteggiamenti non collaborativi possono far sì che vadano in confusione, col rischio di perderli. E perderli significa che ci rimette tutto il sistema».

Il secondo, degli allenatori: «Vorremmo che l’arbitro in campo fosse più decisionista, che quindi si prenda la propria responsabilità senza dover attendere il Var».

Presentian- che l’ad De Siervo (Lega-A, assie- me a Dallari e Butti) oltre al vice-presidente AIA Alberto Zaroli, la riunione ha visto partecipare Allegri, Gilardino, D’Aversa, Di Francesco, Sottil, Pioli, Juric, Simone Inzaghi, Gasperini, Dionisi, Zanetti e Baroni. Qualcuno, assente per ragioni personali, ha mandato il proprio vice; altri – Mou, Thiago Motta che ha raggiunto la famiglia in Portogallo, Palladino, Ranieri, Italiano, Garcia – non c’erano.

Comments

comments