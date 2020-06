Serie A, Inter sul doppio vantaggio contro la Samp dopo i primi 45′

È appena terminato il primo tempo del match tra Inter e Sampdoria, recupero della 25esima giornata del campionato di Serie A.

A San Siro, dopo i primi 45′, il risultato è di 2-0 in favore dei padroni di casa, trascinati dalla coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez: ad aprire le danze è il belga, che dopo un bel colpo di tacco dell’argentino, insacca in seguito a una triangolazione con Eriksen. Al 33′ arriva il raddoppio, frutto di una grande azione sulla destra da parte di Lukaku, che crossa per Candreva che, a sua volta, tocca di prima per Lautaro, che batte con facilità Audero.

