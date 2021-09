Serie A, Inter travolgente contro il Bologna a San Siro: 3-0 a fine primo tempo

Dopo le vittorie esterne di Torino e Fiorentina, il quarto turno di Serie A prosegue con la sfida delle 18 tra Inter e Bologna.

A San Siro, dopo i primi 45′, il risultato è di 3-0 in favore dei padroni di casa, che hanno messo in discesa la gara, rialzando la testa dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid. I nerazzurri hanno sbloccato il risultato dopo appena 5′, con Lautaro Martinez, bravo ad appoggiare in rete dopo un cross dalla corsia destra da parte di Dumfries. Al 31′ l’Inter, che due minuti prima aveva perso per infortunio Joaquin Correa, trovano il raddoppio con un’incornata di Skriniar su azione da calcio d’angolo. Tre minuti più tardi, arriva anche il tris siglato da Niccolò Barella, che approfitta di un intervento maldestro di De Silvestri su un traversone di Dzeko.

