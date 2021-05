Serie A, l’Inter vince a Crotone e scudetto sempre più vicino

L’Inter di Conte centra la seconda vittoria di fila sil campo del Crotone, dopo quella di Verona, e vede lo scudetto sempre più vicino.

La vittoria per la squadra nerazzurra arriva con i gol di Eriksen e Hakimi nel secondo tempo, che sigillano il risultato sul 2 a 0. Con questa vittoria i nerazzurri si portano a 82 punti e a + 14 sull’Atalanta, seconda in classifica.

In caso di non vittoria della dea, inoltre, sarà automaticamente scudetto per l’Inter. Il Crotone, invece, è sempre più destinato alla retrocessione dopo questa sconfitta.

Crotone – Inter 0 – 2

69′ Eriksen, 92′ Hakimi

