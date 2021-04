Serie A: l’Inter vince di misura e si avvicina allo scudetto. La Juve pareggia a Firenze

L’Inter di Conte vince lo scontro contro l’Hellas Verona e mette un altro tassello importante per la vittoria dello Scudetto.

I nerazzurri vincono di misura per 1 a 0, in una partita non brillantissima. Per quanto riguarda l’altra sfida, la Juventus frena parzialmente pareggiando per 1 a 1 contro la Fiorentina; un pareggio che è molto utile al Napoli in ottica Champions League dato che la distanza per ora è di soli 3 punti.

Fiorentina – Juventus 1 – 1

29′ Vlahovic, 46′ Morata

Inter – Verona 1 – 0

76′ Darmian

