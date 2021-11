Serie A – Italiano: “Questa partita è importante per confrontarci con la prima della classe”

Serie A- L’emergenza difesa preoccupa non poco Italiano alla vigilia di Fiorentina-Milan

Assenti gli squalificati Martinez Quarta e Milenkovic.

“L’infortunio di Nastasic non ci voleva, poteva essere un’occasione importante per lui. Mi spiace tanto, è un professionista esemplare, un ragazzo che attende il suo momento. Domani avremo una difesa nuova, abbiamo preparato alcune soluzioni. Si è fatto male anche Lucchesi che era aggregato con noi”.

Chi giocherà dunque al centro domani? “I nostri quattro centrali per domani sera sono Igor, Frison, Amrabat e Venuti. Per loro ci sarà l’opportunità di confrontarsi contro la prima della classe e sarà un esame importante anche per loro stessi“, ha ammesso Italiano. Che per la sfida al Milan recupera Nico Gonzalez dopo il Covid: “Non ha i 90’ nelle gambe, vedremo se riusciamo a ritagliarsi una porzione di partita. Ha fatto solo tre allenamenti dopo che è stato fermo a lungo, ma è convocato, vedremo”.

