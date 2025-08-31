Serie A

Serie A: Juve vittoriosa con il Genoa, pari tra Fiorentina e Torino

Serie A: i risultati delle 18:30

Genoa-Juventus: nella ripresa ci prova Thuram, poi entra Vlahovic e fa 1-0.

Torino-Fiorentina pareggiano 0-0

 

