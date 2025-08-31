Serie A: Juve vittoriosa con il Genoa, pari tra Fiorentina e Torino

Serie A: i risultati delle 18:30
Genoa-Juventus: nella ripresa ci prova Thuram, poi entra Vlahovic e fa 1-0.
Torino-Fiorentina pareggiano 0-0
Le pagelle di Napoli-Cagliari
Rasmus Hojlund: finite le visite mediche si attende solo l’annuncio
Alessandro Buongiorno dopo il match:”Felicissimo di essere di nuovo utile per la squadra e per l’assist”
Hojlund è arrivato a Villa Stuart
Alex Meret commenta la vittoria: “Prova di grande maturità, siamo stati premiati”
Antonio Conte dopo Napoli-Cagliari in conferenza: “Vedo grande applicazione e fame non solo di chi già c’era ma pure da parte dei nuovi”
Hojlund è arrivato in Italia
Live – Napoli-Cagliari: vittoria in extremis per gli azzurri !!! Al 95′ passa il Napoli con ANGUISSA (1-0; 95′ Anguissa)
Terminano gli anticipi del sabato
Tommy Starace e il suo caffè al Maradona per le partite casalinghe