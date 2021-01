Serie A: l’Inter in vantaggio sul Benevento dopo i primi 45 minuti

Alle 20 e 45 è iniziata Inter-Benevento, quarto anticipo di questa prima giornata del girone di ritorno di Serie A.

La squadra di Conte conduce per 1 a 0 sul Benevento grazie ad un autogol di Improta su punizione battuta da Eriksen dopo pochi minuti di gioco. Lapadula reclama anche un possibile rigore per un possibile intervento di un difensore dell’Inter ma che l’arbitro non assegna.

Stessa sorte per Lautaro, per un fallo al limite dell’area di rigore e solo punizione. Rimane ancora un secondo tempo da giocare.

Comments

comments