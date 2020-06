Serie A, la FIGC ha pubblicato il protocollo ufficiale per la ripresa

La FIGC ha annunciato, sul proprio sito ufficiale, la disponibilità del protocollo per quanto riguarda la ripresa del calcio in Italia.

Sul sito ufficiale si legge che il documento contiene “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19.”

Il documento, come già anticipato, contiene disposizioni ufficiali in merito a tanti aspetti delle gare da disputare a porte chiuse. Si va dall’organizzazione delle partite, come ridurre i rischi alle categorie di soggetti ammessi; questo senza escludere le varie disposizioni per le procedure di allestimento e gestione della produzione televisiva delle gare.

Di seguito il documento ufficiale:

FIGC – Indicazioni generali per le gare a porte chiuse.

