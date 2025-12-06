Serie A: La Fiorentina sempre più giù… perde anche con il Sassuolo

Prosegue la crisi della Fiorentina, anche con Vanoli, battuti dal Sassuolo. Sono all’ultimo posto senza aver mai vinto in campionato (3-1)
Prosegue la crisi della Fiorentina, anche con Vanoli, battuti dal Sassuolo. Sono all’ultimo posto senza aver mai vinto in campionato (3-1)
Buongiorno:”Contanti per l’energia ritrovata. Ci siamo chiariti con il mister ma la fiducia reciproca c’è sempre stata”.
Lang:”Felice per il momento. Non vi svelo la tattica per la Juventus ma sappiamo cosa fare”.
Mondiali: Se l’Italia si qualificasse avrebbe un girone accessibile
Champions: Info per i tifosi del Napoli per la partita con il Benfica.
Napoli: Il report di venerdì
Morabito:”Altro che Mainoo la scelta migliore per il Napoli è già in Italia”.
L’incredibile scelta di Spalletti per la partita a Napoli.
Napoli: La maledizione in mezzo al campo mai visto un infortunio come quello dí Lobotka.
Arbitro assistenti e VAR per Napoli-Juventus
Napoli rompe la quarta parete: arriva “R3V@LUT1@N”, il thriller che trasforma lo spettatore in protagonista