Serie A

Serie A: La Fiorentina sempre più giù… perde anche con il Sassuolo

Pubblicato il

Prosegue la crisi della Fiorentina, anche con Vanoli, battuti dal Sassuolo. Sono all’ultimo posto senza aver mai vinto in campionato (3-1)

 

Comments

comments

Articoli simili:, , ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top