Serie A, la Fiorentina torna a vincere in trasferta. Bologna battuto 3 a 2

Si è conclusa la partita delle 12 e 30 di questa giornata di Serie A, con la Fiorentina di Italiano che esce vittoriosa dalla sfida contro il Bologna.

Nel secondo tempo, dopo l’1 a 1 del primo, è la Fiorentina ad andare sul 3 a 1 prima con Biraghi e poi con il solito Vlahovic (su rigore). Partita che sembra quasi chiusa, ma un gol di Hickey al minuto 83 la riapre dopo una deviazione decisiva di un giocatore viola.

Nei minuti finali, però, il risultato rimane inchiodato sul 3 a 2 per la viola e così finisce. La Fiorentina sale al quinto posto in classifica, con 27 punti in totale.

