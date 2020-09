Serie A, la Fiorentina trionfa sul Torino con un gol di Castrovilli

La Fiorentina di Iachini trova la vittoria, in casa, nella sua prima partita di questa Serie A 2020/21 grazie ad un gol di Castrovilli.

Gol arrivato al minuto 78, dopo che nel primo tempo Sirigu ha negato la gioia del gol a Kouamé. In più, Biraghi si è visto annullare un gol ad inizio secondo tempo a causa di un fuorigioco; grazie alla rete di Castrovilli la Fiorentina supera il Torino e, in attesa delle altre, si porta in testa in classifica.

Alle 20 e 45 ci sarà la seconda partita in programma quest’oggi, Hellas Verona-Roma.

