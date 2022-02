Serie A, la Juventus in vantaggio sul Verona dopo i primi 45′: subito decisivo Vlahovic

La Juventus ha chiuso in vantaggio il primo tempo del posticipo domenicale del 24° turno di Serie A, in casa contro il Verona.

All’Allianz Stadium, i bianconeri hanno chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio per 1-0, grazie al primo gol del nuovo acquisto Dusan Vlahovic, a cui sono bastati 13 minuti per trovare il primo gol della sua nuova avventura: Dybala recupera palla dopo un errore di Casale e imbuca per il centravanti serbo che, a tu per tu con Montipò, lo scavalca con un preciso pallonetto, bagnando con una rete il suo esordio da juventino.

